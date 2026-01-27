Afyonkarahisar'da jeotermal su desteğiyle tatlı su karidesi ve balık yetiştiriciliğinde üretim başlıyor

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde hayata geçirilen ve jeotermal suda su ürünleri yetiştirilecek Ar-Ge projesinde kurulum süreci tamamlandı ve havuzlara su verilmeye başlandı.

Valilik himayelerinde, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi mali desteği ile hazırlanan ve Zafer Teknopark A.Ş bünyesinde uygulanmaya başlanan "Afyonkarahisar İçin Termal Su Kaynakları ile Ekonomik ve Sürdürülebilir Su Ürünleri (Karides-Mikroalg-Tatlısu Balıkları) Üretim Modeli Geliştirilme" isimli Ar-Ge projesinde çalışmalar ilerliyor.

Teknopark bünyesinde 520 metrekare kapalı alanda kurulu üç serada, proje kapsamında yer alan ürünlerin üretimi için teknik ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanarak canlıların havuzlara alınmadan önce biyolojik uyum çalışmalarına başlandı.

Kurulan birinci serada mikroalg ve aquaponik sistem devreye alındı. Alg üretimi ve yeşil bitki ekimi yapıldı.

2. serada yer alan her biri yaklaşık 20 ton su kapasiteli tatlı su balıklarının yetiştirileceği 4 havuza su verilerek bakteri ekimine başlandı. Üç hafta süren ve bir hafta sonra tamamlanacak bakteri ekimi sonrası balıklar havuzlara aktarılacak.

3. serada ise tatlı su karideslerin yetiştirileceği her biri yaklaşık 15 ton olan 4 havuza su verildi. Su devridaim ve termal ısıtma testleri ile arıtma işlemlerine devam ediliyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile kapalı sistemle üretimi yapılacak tatlı su karidesler için üretime uygun olan türdeki yavru karideslerin yurt dışından ithalat süreçleri devam ediyor.

Zafer Teknoparkta yürütülen ve Afyonkarahisar ekonomisine önemli katkı sağlayacak proje ile jeotermalde yenilikçi yatırım alanlarının doğmasına da imkan sağlanması amaçlanıyor.