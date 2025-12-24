Haberler

Afyonkarahisar'da 'Genç Takım Projesi'nin lansmanı yapıldı
Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Takım Projesi' lansmanı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer davetlilerin katılımıyla yapıldı. Proje, gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımını artırmayı ve onları sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Genç Takım Projesi"nin lansmanı gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki lansmana, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

Programda, Afyonkarahisar'da hayata geçirilen "Genç Takım Projesi"nin hedefleri ve uygulama süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Proje kapsamında, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları, milli ve manevi değerlerle buluşturulmaları, akademik ve sosyal yaşamlarında daha sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Sanatçı Aykut Kuşkaya'nın verdiği konserle program sona erdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
