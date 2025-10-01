Afşin'de 3 Bin 200 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Y.Ş'nin temin ettiği sahte zeytinyağlarını sattığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada tenekelere doldurulmuş 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ve 200 boş teneke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sahte yağlar imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.