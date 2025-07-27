Afganistan, Tacikistan'a İlk Fish Feed İhracatını Gerçekleştirdi

KABİL, 27 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan, ülkenin artan bölgesel ticari hedefleri doğrultusunda kuzeyindeki Belh vilayetinden Tacikistan'a ilk kez 50 ton balık yemi ihraç etti.

Afganistan'da devlete ait Bakhtar Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eyalet Başkanı Hafız Emir Muhammed Muttaki, "Balık yemleri, kalite güvencesi ve standartlaştırılmış işleme tabi tutulduktan sonra Tacik pazarına nakledildi" dedi.

Muttaki, bu hamlenin Afganistan'ın ihracat portföyünü çeşitlendirmek ve bölgesel pazarlardaki varlığını genişletmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, Belh vilayetinden İngiltere'ye büyük miktarda yıkama ürünü ihracatı yapılmıştı.