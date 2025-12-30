Afganistan Kızılayı Ülkeye Dönüş Yapan Ailelere 333.000 Doların Üzerinde Yardımda Bulundu

KABİL, 30 Aralık (Xinhua) -- Afganistan Kızılayı, kısa süre önce ülkenin doğusundaki Gazne vilayetine dönüş yapan ailelere 22 milyon afganinin (333.000 ABD doları) üzerinde nakdi yardım dağıttı.

Yerel Tolo Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre komşu Pakistan ve İran'dan geri dönen yaklaşık 1.300 aileye maddi destek sağlanırken, ailelerin her birine acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 17.000 afgani verildi.

Yeniden yerleşimin zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan ailelerin yardımı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Komşu ülkelerde bulunan binlerce Afganistanlı aile ülkeleri geri dönmeye devam ediyor. Bu ailelerin birçoğu temel hizmetlere erişim ve geçim kaynakları konusunda acil ihtiyaçlarla karşı karşıya. Afganistan Kızılayı da bu kritik dönemde geri dönenleri desteklemek üzere farklı vilayetlerde insani yardım girişimleri başlattı.