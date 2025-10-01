Afganistan'da İnternet ve Telekomünikasyon Kesintisi Son Buldu

Afganistan'da yaklaşık 48 saat süren bir kesintinin ardından, internet ve telekomünikasyon sistemlerinin yeniden erişilebilir hale geldiği belirtildi.

BBC'ye konuşan bir kaynak, Afganistan'da internet ve telekomünikasyon sistemlerinde yaklaşık 48 saat boyunca yaşanan kesintiye ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynak, yönetimin özel emriyle sistemlerin yeniden erişilebilir hale geldiğini belirtirken, Netblocks internet izleme kuruluşuna göre ise bağlantı "kısmi şekilde" kurulmaya başlandı.

Afganistan'da internet ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti

Afganistan yerel basınında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberlere yer verilmişti.

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberde ise ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisinin 29 Eylül'de yerel saatle 17.00 civarında başladığı bildirilmişti.

Afganistan yönetimi ise ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddederek internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığını duyurmuştu.