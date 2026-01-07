Haberler

Afganistan'da yerel halkla altın madeni şirketi arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir altın madeni şirketi ile yerel halk arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Afganistan'da yerel halk ile bir altın madeni şirketinin işletmecileri arasında çıkan çatışmalarda 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan yönetimi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qane, ülkenin Takhar vilayetinin Chah AB bölgesinde meydana gelen çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Chah AB bölgesinde maden şirketi ve yerel halk arasında çatışma meydana geldiğini belirten Qane, 3 bölge sakini ile bir şirket çalışanının öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Qane, çatışmaları neyin tetiklediğine veya şirketin kime ait olduğuna ilişkin detaylara yer vermedi.

Söz konusu olayla bağlantılı 2 şüphelinin tutuklandığını aktaran Qane, güvenlik güçlerinin düzeni yeniden tesis ettiğini belirtti.

Qane, altın madenciliği şirketinin faaliyetlerinin askıya alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
'Babamın hayrına' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi

"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı

Sokakta bebekli kadına ve çocuğa dehşeti yaşattı
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı