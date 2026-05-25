Bm: Fon Yetersizliği Nedeniyle Milyonlarca Afgana Yardım Ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2026'nın ilk üç ayında Afganistan'da 21,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. OCHA, 17,5 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedeflerken sadece 4,7 milyon kişiye erişebildi. Fon yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan 1,7 milyar doların yalnızca yüzde 11'i toplanabildi. Yardımlardan yararlananların yüzde 49'unu çocuklar oluşturuyor.

KABİL, 25 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2026 yılının ilk üç ayında insani yardıma ihtiyaç duyan farklı kesimlerden Afgan vatandaşlarının sayısının 21,9 milyona ulaştığını belirtti.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının pazar günkü haberine göre, 17,5 milyon kişiye yardım sağlamayı planlayan OCHA, yalnızca 4,7 milyon kişiye erişebildi. Bu, hedef nüfusun yaklaşık yüzde 27'sine karşılık geliyor.

Ülke genelindeki insani ihtiyaçların karşılanması için 1,7 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyan OCHA, şu ana kadar toplayabildiği 195 milyon dolarla bu miktarın sadece yüzde 11 civarındaki kısmını karşıladı.

Yardımlardan yararlananların yüzde 49'unu çocuklar, yüzde 30'unu kadınlar, geriye kalan yüzde 21'ini ise erkekler oluşturuyor.

Karşı karşıya kalınan bu fon yetersizliği hem insani yardım operasyonlarının önünde büyük bir engel teşkil etmeye devam ediyor hem de ülke genelindeki milyonlarca savunmasız insana destek sağlama çabalarını kısıtlıyor.

