Afganistan'da Dut Üretimi Kırsal Ekonomiyi Destekliyor

LOGAR, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Logar vilayetinde yol kenarında taze dut satan Afgan çocuk, 23 Haziran 2026.

Afganistan'ın geleneksel meyvelerinden biri olan dut, kırsal bölgelerde yaşayan aileler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua