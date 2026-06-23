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Afganistan'da Dut Üretimi Kırsal Ekonomiyi Destekliyor

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Afganistan'ın Logar vilayetinde yol kenarında taze dut satan bir Afgan çocuk, geleneksel meyve dutun kırsal aileler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu gösteriyor.

LOGAR, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Logar vilayetinde yol kenarında taze dut satan Afgan çocuk, 23 Haziran 2026.

Afganistan'ın geleneksel meyvelerinden biri olan dut, kırsal bölgelerde yaşayan aileler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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