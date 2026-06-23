Afganistan'da Dut Üretimi Kırsal Ekonomiyi Destekliyor
Afganistan'ın Logar vilayetinde yol kenarında taze dut satan bir Afgan çocuk, geleneksel meyve dutun kırsal aileler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu gösteriyor.
LOGAR, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Logar vilayetinde yol kenarında taze dut satan Afgan çocuk, 23 Haziran 2026.
Afganistan'ın geleneksel meyvelerinden biri olan dut, kırsal bölgelerde yaşayan aileler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua