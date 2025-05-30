AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Çebi'den Vali Soytürk'e Ziyaret

AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Çebi'den Vali Soytürk'e Ziyaret
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AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi ile ilgili yürütülen çalışmalar istişare edildi.

Afad Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çebi ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Daire Başkanı Çebi'ye AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de eşlik etti.

-Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi toplantısı yapıldı

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, kurulma aşamasında olan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Endüstri bölgesinin yapım süreci görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Çek ve Mustafa Güler, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeltekin katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
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