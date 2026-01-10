Haberler

Çorum AFAD Müdürü Uslu, 2025'teki çalışmalarını değerlendirdi

Çorum AFAD Müdürü Uslu, 2025'teki çalışmalarını değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu, 2025 yılında yapılan afet müdahale çalışmaları ve eğitimler hakkında bilgi verdi. 51 hak sahibine toplamda 11 milyon 906 bin 931 lira afet ödemesi yapıldığını bildirdi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu, 2025 yılında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

Uslu, Çorum Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, AFAD'ın kuruluşu ve hedeflerinin yanı sıra 2025'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum'da 49 yangın, 1 sel ve 1 kaya düşmesi nedeniyle oluşan mağduriyetten ötürü 51 hak sahibine 11 milyon 906 bin 931 lira afet ödemesi yapıldığını belirten Uslu, "AFAD ekipleri 2025'te 31 kayıp, 11 yangın, 6 mahsur kalma, 5 çökme ve göçük, 3 boğulma, 3 patlama, 2 KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) olayı ile birer trafik kazası, intihar girişimi, iş kazası, su baskını ve depreme müdahale etti. Söz konusu olaylarda 97 vatandaş sağ olarak kurtarıldı, 14 vatandaşa ise ölü olarak ulaşılmıştır." dedi.

Kentte afet bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli kurumlarla ortaklaşa düzenlenen 276 çalışmada 28 bin 425 kişiye eğitim verdiklerini aktaran Uslu, ayrıca Çorum'da MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi) ile Osmancık AKUB'un eğitim sürecini tamamlayarak akredite edildiğini kaydetti.

Uslu, Çorum'da AFAD gönüllüsü sayısının 10 bin 72'ye ulaştığını, ekiplere saha çalışmalarında destek verecek şekilde 607 destek AFAD gönüllüsünün görece hazır olduğunu vurguladı.

Uslu, afet yönetiminde gazetecilere de önemli görevler düştüğünü dile getirerek, toplantıya katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Suriye ordusu, son mahalleyi de YPG'den temizledi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere gece yarısı yeni operasyon! Aralarında Selen Görgüzel de var