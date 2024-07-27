Adıyaman Sincik'te Organik Balların Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı.

İlçede bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda balların hasadını yapıyor.

Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal geven bitkisi ile örtülü yüksek dağların eteklerine arı kovanlarını bırakan arıcılar, emeklerinin karşılığını almaya başladı.

İlçede 10 yıldır arıcılık yapan Yasin Ekinci, AA muhabirine, bu yıl geçen yıla göre hasadın daha iyi olduğunu söyledi.

Tamamen organik olarak süzme, petek ve kara kovan balı ürettiğini dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"Bal miktarı bir çok etkene bağlıdır. Yüksek bir rekolte için arının hem sayısal hem de cins olarak güçlü olması, sezonun sıcaklık değerinin iyi olması, geven için çiçek vaktinde rüzgar ve yağışın olmaması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanırsa bal üretimi kat kat artacaktır. Bizim balımız katkısız ve kimyasallardan uzak geven çiçeği ve yaylalarımızda yetişen birçok bitkinin çiçeğinden arı tarafından alınan özlerden yapılmaktadır."