Adıyaman'da Liseler Arası Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'da Liseler Arası Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseler arası ayak tenisi turnuvası düzenleyerek öğretmenler ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlik, spor yapmanın yanı sıra takım ruhunu güçlendirdi ve eğitim anlayışını pekiştirdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası ayak tenisi turnuvasında öğretmenler ve öğrenciler sahada buluştu.

İki öğrenci ve bir öğretmenden oluşan takımların yarıştığı turnuvada, hem spor yapılıyor hem de takım ruhu güçleniyor.

Eğitim dört duvar arasında kalmaz anlayışıyla düzenlenen etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin kaynaşmasına katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptıkları projelerle öğrencileri bir çok etkinlikle buluşturmayı hedeflediklerini aktararak, "Lisemizden toplam 200 öğrencimizin ve öğretmenimizin katıldığı bu turnuvada sporun kardeşliğin güzel ahlakın esintilerini gördük. Ben bu projeyi baştan sonuna kadar emek veren değerli öğretmenlerimize, antrenörlerimize, okul yöneticilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Justin Bieber seneler sonra babasını affetti

Duygusal adım! Seneler sonra babasına kapılarını açtı
Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Papara'da POS krizi nedeniyle iş yerleri ve öğrencilerin mağduriyeti büyüyor

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.