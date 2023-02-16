ADIYAMAN'DA KURULAN ÇADIR KENTTE 5 BİN DEPREMZEDEYE HİZMET VERİLİYOR

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkıma uğrayan Adıyaman'da, kurulan çadır kentte kalan 5 bin depremzedeye hizmet veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman'da, Eğriçay üzerinde kurulan çadır kentte 5 bin depremzedeye hizmet verirken, sahra hastanesi başta olmak üzere banyo, lavabo ve yemek hizmetinden yararlanılıyor. Altınşehir Mahallesi'nde yer alan çadır kente depremden etkilenen vatandaşlar yerleştirilirken sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün sıcak yemekten veriliyor. 5 bin kişinin bulunduğu çadır kentte yaklaşık 500 personel hizmet veriyor.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Orgeneral Çetin, depremzedelere yemek dağıtımına da katıldı. Çetin, Jandarma her zaman milletinin yanında, yakınında ve hizmetindedir dedi. Bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi alan Orgeneral Çetin diğer illerdeki çalışmaları yerinde koordine etmek için daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)