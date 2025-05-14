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Adıyaman'da Engelliler Haftası'nda Özel Sporcular Yüzme Yarışları Düzenlendi

Adıyaman'da Engelliler Haftası'nda Özel Sporcular Yüzme Yarışları Düzenlendi
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Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarında down sendromu, otizm ve diğer zorluklarla mücadele eden 10 özel sporcu madalya için mücadele etti. Yarışmalar ailelerin desteğiyle renklendi.

Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel sporcular yüzme yarışlarında renkli görüntüler oluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmalara, down sendromu, otizm, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan 10 özel sporcu katıldı.

Ailelerinin de destek verdiği yarışmalarda sporcular, madalya için kıyasıya mücadele etti.

Özel sporcu Vedat Kasar, 2 yıldır yüzme sporu yaptığını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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