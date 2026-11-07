Adıyaman Çelikhan'da iki aileye yüzde 60 hibeyle 25'er küçükbaş hayvan verildi

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??????? Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla iki çiftçi ailesine yüzde 60 hibe desteğiyle 25'er küçükbaş hayvan verildi.

Adıyaman Valiliğince finanse edilen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen destekle, iki ailenin hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hayvanların teslimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Emine Karataş ve Kaymakam Özgür Pelvan tarafından yapıldı.

Kaymakam Pelvan, çiftçi ailelere sağlanan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA