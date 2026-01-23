Haberler

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret ederek şehrin turizm potansiyeli ve geliştirilecek projeler hakkında demeçlerde bulundu. Uzungöl Kış Festivali'nin önemine vurgu yaptı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Karaismailoğlu, Valilik makamında bir araya geldiği Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Şahin'in kadim şehre güzel hizmetler vereceğini belirten Karaismailoğlu, kendilerinin de şehrin gelişmesi doğrultusunda tam destekte bulunacaklarını söyledi.

Trabzon'un dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, kentin birinci gündeminin ise turizm olduğunu aktardı.

Bugün başlayacak Uzungöl Kış Festivali için çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde oldukça bir etki yarattı. İnşallah bunlar devam edecek. Turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta da büyükelçiler şehrimizdeydi. Çok önemli ve güzel bir toplantı oldu." dedi.

Karaismailoğlu, Trabzon'daki yatırımların da yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başlanmış ve başlayacak işler var. Dört bir yanda hareketlilik var. Bu hareketliliği sağlamak, şehrimize avantaja çevirmek de bizim görevimiz. Güzel işlerin takipçisi olacağız. Sonuçta amaç şehrimizin gelişmesi, büyümesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması. El birliğiyle güzel işleri beraber yapacağız. Trabzon'da yapılan her iş sadece Trabzon'da kalmıyor. Bu komşu illere de çok önemli katkılar sağlıyor ve Türkiye'nin her tarafından yakından takip ediliyor. O yüzden Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmak zorunda, olmaya da devam edecek."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu