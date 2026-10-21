Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aden'deki Merkez Bankası 135 Husi bağlantılı kişi ve kuruluşa dondurma talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aden'deki Yemen Merkez Bankası, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdi. Banka, Yemen'deki banka ve döviz bürolarına gönderdiği tebligatta bu kişi ve kuruluşlarla finansal ve ticari işlemlerin yasaklandığını bildirdi.

Yemen Merkez Bankasının, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, geçici başkent Aden'deki Merkez Bankası, Husilerle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili Yemen'de faaliyet gösteren banka ve döviz bürolarına bir tebligat gönderdi.

Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatı veren Merkez Bankası, söz konusu kişi ve kuruluşların başsavcılık kararıyla 19 Ekim 2026'da terör listesine alınarak mal varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Bahsi geçen kişi ve kuruluşlarla her türlü finansal ve ticari işlemlerin yasaklandığına işaret eden Merkez Bankası, doğrudan veya dolaylı olarak onlar adına yeni banka hesabı açılmasından kaçınılması uyarısında bulundu.

SABA'nın haberine göre, başsavcılık kararıyla terör listesine alınanlar da Husilerin siyasi, sivil, askeri ve güvenlik liderlerinin yanı sıra Husilerle bağlantılı iş adamları ve şirketlerden oluşuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinin yanı sıra diğer birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek

Korkulan oldu! Avrupa'da ordu sokağa iniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Paris'te restoran sahibinin göstericilere biber gazlı müdahalesi ters tepti

Restoran sahibinin göstericilere biber gazlı müdahalesi ters tepti
Kolombiya'da esmer şeker tozuna harmanlanmış 7,6 ton kokain ele geçirildi

Son 10 yılın en büyüklerinden! Hepsi tek seferde yakalandı
İngiltere, Suudi Arabistan savunması için Typhoon savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor

Avrupa düğmeye bastı! Savaş uçaklarını Arabistan'a gönderiyor
İsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladı

''Herkes görecek'' diyerek büyük yeniliği açıkladı
Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak