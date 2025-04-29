Adapazarı'nda Simit Fırınında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir simit fırınında çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir simit fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fırında hasara neden oldu.