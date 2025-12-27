Feke'de üreticilere makine desteği yapıldı
Adana'nın Feke ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2 üreticiye hamur yoğurma makinesi desteği sağlandı. Törene Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz da katıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 2 üreticiye makine desteği sağlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında 2 üreticiye hamur yoğurma makinesi verildi.
Törene Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA / İlker Işık - Güncel