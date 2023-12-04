Adana'daki 101 Yıllık Kasaplar Çarşısı Yetersiz Altyapı Sorunuyla Gündemde

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, geçen ay çalışanının hijyenik olmayan ortamda dana ayağı temizlediği gerekçesiyle bir iş yerinin mühürlendiği 101 yıllık Hasan Öztürk Kasaplar Çarşısı'ndaki altyapının artık yetersiz kaldığını belirterek, 'Burası Adana'nın ayıbıdır. Turistler burada görüntüye baktıkları zaman 'Türkiye Avrupa Birliği'ne böyle mi girecek' diyorlar. Bir an önce belediyenin göstereceği yere taşınmak istiyoruz? dedi.

Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde geçen ay çalışanının yarı çıplak şekilde hijyenik olmayan ortamda dana ayağı temizlediği gerekçesiyle bir iş yerinin mühürlendiği 101 yıllık Hasan Öztürk Kasaplar Çarşısı'ndaki yetersiz alt yapı sorunu ve çirkin görüntüler yeniden gündeme geldi. Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, teknik yetersizliklerden dolayı çarşıda hijyen ve kötü koku sorununun çözülemediğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce birkaç defa çarşıyı başka bir yere taşımak için proje ürettiğini ve hatta kendilerinin de bu konuda proje ürettiğini anlatan Başkan Yağmur, buna rağmen bir çözüm elde edemediklerini dile getirdi.

'DEPREME ELVERİŞLİ DEĞİL'

Çarşının depreme de dayanıklı olmadığını savunan Yağmur, 'Burası Adana'nın ayıbıdır. Şehrin göbeğinde, depreme dayanıksız ve altyapısı yetersiz kalan bir çarşı burası. Turistler burada görüntüye baktıkları zaman 'Türkiye Avrupa Birliği'ne böyle mi girecek' diyorlar. Bir an önce belediyenin göstereceği yere taşınmak istiyoruz. Buradaki binaların çoğu depreme elverişli değil. Çoğu derme çatma yapılma, beton yok. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Hem kasapları hem balıkçıları hem sakatatçıları kent meydanına yapılan iş yerlerine taşıyabilirler. Buranın otoparkı bile yok, trafik tıkalı. Altyapı sürekli tıkanıyor, kötü kokular gitmiyor. İmalathane yeri yok, kelleler ütülenirken sorun oluyor? dedi. (DHA)