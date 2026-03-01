Adana'da 'pos tefeciliği' operasyonu: 11 gözaltı

ADANA'da polis ekipleri, cep telefonu tamircisi ve kuyumcu dükkanı görünümlü iş yerlerinde pos cihazları ile tefecilik yaptığı belirlenen 11 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheliyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Cep telefonu tamircisi ve kuyumcu dükkanı görünümlü iş yerlerinde tefeciliği kamufle etmeye çalıştığı belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 910 bin 950 lira ile 8 pos cihazı, farklı kişilere ait 107 kredi kartı ve 11 tapu belgesi, 8 bin 545 fiş, 11 tapu belgesi, 5 milyon 167 bin lira değerinde 64 senet ile çek ve para sayma makinesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı