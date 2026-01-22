Narenciye üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da ürünü don vurdu

TÜRKİYE narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Adana'da, hava sıcaklıklarının eksi 4 derecelere kadar düşmesinin ardından çoğu bahçede portakal ve mandalinalar dalında dondu. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, soğukların etkisiyle ürünlerin ekonomik ömrünü yitirdiğini belirterek, "Zirai don felaketi nedeniyle ürünler yapılamayacak duruma geldi. Ürünler, meyve suyu sanayisine dahi verilemeyecek hale geldi" dedi.

Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) zirai don uyarısının ardından hafta boyu hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi, narenciye üretiminde ciddi zarara yol açtı. Türkiye'nin narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı kentte, çok sayıda bahçede hasadı devam eden mandalina ve portakallar dalında dondu. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle narenciye ağaçları buz tutarken, sabaha kadar bahçelerde nöbet tutan çiftçiler büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı. Don olayının rekoltede ciddi kayba neden olmasının beklendiği, yaşanan zararın ileriki dönemde narenciye fiyatlarında artışa yol açabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, soğukların yaşandığı günlerde ürünlerin satışının dahi yapılamayacak düzeye geldiğini söyledi. Erkenci ve orta erkenci ürünlerin dalında satış sıkıntısı olduğunu dile getiren İncefikir, ürünlerin ekonomik ömrünü yitirdiğini açıkladı. İncefikir, "Kentte daha önceden erkenci ve orta erkenci ürünlerin büyük bölümü dalında bulunuyordu ve bu ürünlerde zaten satış sıkıntısı yaşanıyordu. Yaşanan soğuklarla birlikte söz konusu ürünler tamamen ekonomik ömrünü yitirdi. Burada görüldüğü gibi erkenci olarak tabir edilen 'early' cinsi ürünler dalında kaldı. Donun etkisiyle bu ürünler artık satılamayacak duruma geldi. Meyve suyu sanayisine dahi verilemeyecek halde olan ürünlerde küflenme başladı. Ağaç üzerinde kendi kendine küflenen meyveler nedeniyle erkenci ve orta erkenci ürünlerde çok ciddi zarar oluştu" diye konuştu.

'FİYATLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Don kesici pervane olmayan ürünlerde kaybın yüzde 30'lara kadar ulaştığını söyleyen Cahit İncefikir, "Geç ürünlerimizde de eğer pervane yoksa ve bölge soğuk bir bölgeyse, oralarda da hasarlar oluşmaya başladı. Bu hasarlarla birlikte ürünlerde minimum yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir fiyat yükselişi bekliyoruz. Bunun yanı sıra tarla ziraatlerinde, özellikle açık alanda yetiştirilen ıspanak, roka, tere, maydanoz gibi yeşilliklerde de ciddi hasarlar oluştu. Bu alanlarda ölümler yaşandı. Yeşillik ürünlerinde de belirli bölgelerde yükseliş bekliyoruz. Özellikle Adana'nın birinci derecede soğuk bölgelerinde ölümler ve hasarlar var. Bu ürünlerde de belirli oranlarda fiyat artışları olabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Çiftçi Canan Yaman, ürünlerin soğuklardan dolayı ciddi zararlar gördüğünü dile getirdi. Yaman, "Ürünlerimiz dalında kaldı. Zor durumdayız, yetkililerden destek bekliyoruz. Bu gece nöbet tuttuk fakat faydalı olmadı, gece eksi 4'lere kadar ulaşan hava derecesi ürünler tamamen bitmiş hale geldi" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ – Kamera: Gülşah ATICI/Adana,