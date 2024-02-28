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Adana'da Otomobilinde Uyuşturucu Satmakla Suçlanan Sanığa Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gece vakti otomobiliyle sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu Y.S'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Y.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı Y.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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