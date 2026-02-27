Haberler

Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

Adana'da gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da durdurulan bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirilirken, otobüs sürücüsü tutuklandı.

Adana'da otobüste gümrük kaçağı 452 cep telefonu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada 452 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, otobüs şoförü S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak