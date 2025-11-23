Adana'da Öğrencilere Yönelik Bocce Turnuvası Düzenlendi
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik bocce turnuvası yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen turnuvaya, 8 ortaokul ve 2 lise takımı katıldı.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamındaki turnuvada öğrenciler, kıyasıya mücadele etti.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa verildi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel