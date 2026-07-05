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Yürümekte zorlanan şüpheli, kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı

Yürümekte zorlanan şüpheli, kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı
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Adana'da bir mağazanın camını kırarak altın görünümlü imitasyon takıları çalan H.A. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi Ebru Mintemur, zararının 1 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçan kişinin yakalanması için çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin H.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, çaldığı ürünlerle yakalandı. Malzemeler, iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a (50) teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'1 MİLYON LİRALIK ZARARIMIZ VAR'

Ebru Mintemur, şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gece uyuduğumuz sırada burada bulunan arkadaşlar, 'Dükkanınızı soyuyorlar' diyerek bizleri aradı. İş yerine gelip güvenlik kameralarını incelediğimizde şüphelinin altın kaplama bileziklerimiz ve eşyalarımızı pantolonun içerisine koyduğunu gördük. Olaydan sonra, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra, eşyalarımızın bir kısmını getirdi. Dükkan masrafıyla birlikte zararımız toplam 1 milyon lirayı buluyor" dedi.

Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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