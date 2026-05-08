Haberler

Adana'da küçükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Kurban Bayramı için küçükbaş hayvanların kilogram fiyatları belirlendi. Canlı erkek koyun ve keçi 400 lira, damızlık vasfını yitirmiş dişi koyun ve keçi ise 350 liradan satışa sunulacak.

Adana'da Kurban Bayramı'nda satılacak küçükbaş hayvanların kilogram fiyatı açıklandı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, 2026 yılı küçükbaş kurbanlık satış fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten Şen, Adana'da canlı erkek koyun ile erkek keçinin kilogramının 400 liradan, damızlık vasfını yitirmiş dişi koyun ve keçinin kilogramının ise 350 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

Adana genelinde 6 bin üretici üyeye sahip olduklarını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Kurbanlığın en sağlıklısı, üyelerimizin meralarda ve dağlarda otlatarak yetiştirdiği, bayramdan 5-6 ay önce besiye aldığı koyun ve keçilerdir. Halkımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe müdürlüklerinin tanımladığı, küpelediği ve sağlık kontrollerini yaptığı üyelerimizin sürülerinden sağlıklı hayvanları almaya özen göstersin."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti

Bu görüntüyü affetmediler!

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Durakta genç kadına bakıp kendini tatmin etti! Skandal sözlerine rağmen tahliye edildi

Şehrin göbeğinde genç kadına yapmadığı kalmadı
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi