Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum

ADANA'da kimliği belirsiz kişiler tarafından Nida Palalı'nın (48) kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum" dedi.

Olay, 17 Ocak'ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Nida Palalı'nın kadın giyim mağazasına silahla ateş açıp kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin vitrin camını delerek duvara saplandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Durumu Palalı'ya bildiren polis ekipleri, olay yerinde delil çalışması yaptı. İş yerine gelip, saldırıyı gören Palalı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

'KİMSEYLE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK'

Anaokulu öğretmenliğini bıraktıktan sonra iş yerini açtığını belirten Palalı, "Gece gelip, iş yerimi kurşunlamışlar. Polis beni aradı, o şekilde öğrendim. Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. Arkadaşlarım bile benden uzak duruyor. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum. Daha önce herhangi bir tehdit mesajı almadım. Kendi halinde bir kadınım ve işime bakıyorum. Kimseyle bir düşmanlığım yok. Bunu yapanın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.