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Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 29 Bin İlaç ve 890 Tıbbi Malzeme Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 29 Bin İlaç ve 890 Tıbbi Malzeme Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 bin 975 ilaç ve 890 tıbbi malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında, kişi sağlıklarını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretimi veya satışı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 29 bin 975 ilaç ve 890 tıbbi malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki iki ikamet ve bir depoda çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 29 bin 975 ilaç, 890 tıbbi malzeme ve 28 bin 675 lira bulundu, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlı hakkında, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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