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Adana'da mağazadan altın sandığı imitasyon takıları çalıp kaçan zanlı yakalandı

Adana'da mağazadan altın sandığı imitasyon takıları çalıp kaçan zanlı yakalandı
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Adana'da bir takı mağazasının cam kapısını kırarak altın görünümlü imitasyon ürünleri çalan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir takı mağazasından altın sandığı imitasyon ürünleri çalıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı polislerce gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir takı mağazasının cam kapısı kırılarak içerideki ürünlerin bir kısmı çalındı.

İhbar üzerine olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Mağazada inceleme yapan ekipler, çalınan takıların altın görünümlü imitasyon ürünler olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Hayri A'yı (44) olay yerinin yakınında yakaladı.

Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin cam kapısını kırdığı mağazaya güçlükle girmesi ve tezgahta bulunan altın görünümlü imitasyon takıları çalması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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