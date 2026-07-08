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Adana'da hurda deposundan bakır çalınması güvenlik kamerasında

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Adana'nın Seyhan ilçesinde maskeli iki kişi, bir hurda deposundan yaklaşık 200 bin lira değerinde bakır çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir hurda deposundan 2 kişinin bakır çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emek Mahallesi'ndeki bir hurda deposundan 13 Haziran'da yüzlerini maske ve bezle gizleyen 2 kişi yaklaşık 200 bin liralık bakır çaldı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların hurda deposuna girerek bakırları çuvala doldurup uzaklaşmaları iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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