Adana'da bayram öncesi berber randevuları doldu

ADANA'da Ramazan Bayramı öncesi berberlerin randevuları tamamen doldu. Tıraş olmak için haftalar öncesinden randevu alındığını söyleyen berber Mehmetcan Şahin (29) "Müşterilerle birlikte burada sahur yapıp öyle gönderiyoruz. Bayramın ilk günü bile müşterimiz var, eve gitmiyoruz. Bayram namazını saatinde bile randevum var, namazı kılıp geldikten sonra tıraşa devam edeceğim" dedi.

Kentte Ramazan Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala kent genelindeki berberlerde hareketlilik artarken, tıraş olmak isteyenler berberlerin yolunu tuttu. Bayrama bakımlı girmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı berberler geç saatlere kadar hizmet verirken, kimi işletmeler ise randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Berberler, her yıl bayram öncesinde benzer bir yoğunluk yaşandığını belirterek vatandaşlara tıraşlarını son güne bırakmamaları uyarısında bulundu. Bayrama kadar aralıksız hizmet vereceklerini belirten berberler, özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun daha da arttığını ifade etti.

'NAMAZ SAATİ BİLE RANDEVUM VAR'

Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde berberlik yapan Mehmetcan Şahin, bayram öncesi tüm randevularının dolduğunu söyledi. Şahin, "Şu an çok yoğun bir dönemden geçiyoruz, randevularımız ağzına kadar doldu. Müşterilerle birlikte burada sahur yapıp öyle gönderiyoruz. Bayramın ilk günü bile müşterimiz var, eve gitmiyoruz. Bayram namazını kılmadan önce müşterimi tıraş ettikten sonra namaza gidip geleceğiz. Ardından bayram günü de tıraş yapmaya devam edeceğiz. Randevu sistemine geçtik, geçmeseydik çok karışıklık olacaktı. İki hafta önce randevularımız doldu. Randevusuz gelen müşterilerimizi de araya sıkıştırıyoruz" dedi.

'HAFTALAR ÖNCESİNDEN RANDEVU ALDIM'

Denizcan Güngör, tıraş olabilmek için haftalar öncesinden randevu aldığını dile getirdi. Güngör, "Bayrama elimiz yüzümüz temiz girelim diye arkadaşıma tıraş olmaya geldim. Arkadaşlarıma tavsiyem, randevularını erkenden alıp tıraşlarını olmaları" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı