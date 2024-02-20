Adana'da Arkadaşını Kazara Vuran Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığa yargılandığı davada "olası kastla kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü maktul Fırat Bolkan ve F.P. ile iki arkadaşının yemek için buluştuklarını, daha sonra 4 kişinin otomobille sanığın Serinevler Mahallesi'ndeki evine gittiklerini, F.P'nin evinden ruhsatsız tabancasını alıp otomobile bindiği ve bir süre sonra araç seyir halindeyken tabancasını Bolkan'a doğrultup ateş ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca sanığın Bolkan'ı Yüreğir Devlet Hastanesine bırakıp kaçtığını, yapılan tetkiklerde maktulün hastaneye ulaştırılmadan yaşamını yitirdiğini, sanığın olay sonrası ruhsatsız tabancasını Yavuzlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına attığını ifade ederek, F.P'nin "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P, maktul Fırat Bolkan ile arasında herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "olası kastla kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart 2023'te tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart 2023'te yakalandıktan sonra tutuklanan F.P. yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne sürmüştü.