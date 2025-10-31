Haberler

Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Soyguncular Yakalandı

Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Soyguncular Yakalandı
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde akaryakıt istasyonunda tabancayla kasiyeri tehdit ederek 3 bin lira gasp eden Ali S. ve N.O. tutuklandı. Soygun, başka bir akaryakıt istasyonunda da devam etti.

ADANA'da akaryakıt istasyonun marketine girip, kasiyeri tabancayla tehdit ederek 3 bin lira gasbedip, başka bir istasyondaki pompacıdan da 4 bin lira alan Ali S. (26) ile N.O. (15), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 21 Ekim'de saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başlarında kask bulunan Ali S. ile N.O., istasyonun marketine girdi. Ali S., kasiyeri tabancayla tehdit edip, para istedi. N.O. da kasiyerden aldığı 3 bin lirayı, elindeki poşete doldurdu. Şüpheliler soygunun ardından marketten ayrılırken, raflardaki çikolatayı da çaldı. Soygundan yaklaşık 10 dakika sonra Sinanpaşa Mahallesi'ndeki başka bir akaryakıt istasyonuna giden şüpheliler, pompacı diye tabir edilen satış elemanına da silah doğrultup, cebindeki 4 bin lirayı alarak kaçtı. Soygun anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Daha sonra ihbarla adreslere Gasp Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin saklandıkları adresleri tespit etti. Evlere operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali S., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, soygun yapmadım. Ben masumum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali S. ile N.O., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

