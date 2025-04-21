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Adana'da 980 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 980 litre sahte içki ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 980 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bakkal dükkanı ve bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Aramalarda 980 litre sahte içki ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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