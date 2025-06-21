Adana'da 7 Otomobile Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da 7 Otomobile Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 7 otomobilin lastik, cam ve aynalarına zarar verdiği iddia edilen S.A. isimli şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 7 otomobilin lastik, cam ve aynalarına zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Akıncılar Mahallesi'nde 7 otomobilin lastiklerini kesen, cam ve aynalarına zarar veren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada araçlara zarar veren şüphelinin aynı mahallede ikamet eden S.A. olduğu belirlendi.

Ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.