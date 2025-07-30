Adana'da 5.9 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da jandarma ekipleri bir kamyonda yaptığı aramada 5 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta, gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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