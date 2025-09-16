Adana'da 5.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir tırda sahte bandrollü 5 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada sahte bandrollü 5 milyon 500 bin makaron bulundu.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.