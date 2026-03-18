Adana'da kaçak 144 milyon makaron ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla 144 milyon kaçak makaron ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir depoda arama yaptı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
