Bakan Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelerek, çalışma hayatını ilgilendiren hukuki düzenlemeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldiğini belirterek, çalışma hayatını ilgilendiren hukuki düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcılarıyla bir araya geldiğini bildirdi. Tunç, "Çalışma hayatını ilgilendiren hukuki düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

500

