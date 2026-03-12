Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabul etti Açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabul etti Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iş dünyasının sorunlarına değinerek, 10 yılı doldurmayan hakimlerin ticaret mahkemesi başkanı olamayacağını belirtti. Dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek, "10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

TİM'in Türkiye ekonomisi için bir lokomotif olduğunu belirten Gürlek, TİM üyelerinin istihdama ve üretime katkılarının son derece önemli olduğuna işaret etti.

İş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu, dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özellikle ticari davalarda, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımı attık. Özellikle ihracatta ve yatırım anlamında ülkemizde kimsenin sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bürokratik olarak sorunlar çıkıyorsa bu sorunları elimizden geldiğinde azaltacağız. Yargı olarak süreçlerin hızlanması için zaten çalışmalarımız var."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Galatasaray'dan 2 isim! İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi