Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Aydın'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Aydın'da açılan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti.

Ayyıldız, Atatürk Kent Meydanı'nda fuar kapsamında açılan stantları gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ayyıldız, fuarın 4 Nisan gününden itibaren açık olduğunu anımsattı.

Fuara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Burası cezaevlerinde tutuklu veya mahkumların kendilerini bir meslekte geliştirmelerini sağlayan, dışarı çıktıklarında bir meslek sahibi olmalarına vesile olan bütün bu çalışma sistematiği içerisinde eğitimlerinin sonucu olan eserlerinin sergilendiği, halkımıza da çok uygun fiyatlarla da sunulduğu fuarlar oluyor. Bu fuarlarda amacımız hem şehirlerimizde insanlarımıza daha uygun fiyatlarda ürünler sunmak, diğer taraftan da cezaevlerimizdeki infaz sistemimizin, devlete bir emanet olan mahkumların, tutukluların nasıl eğitildiğini, nasıl meslek sahibi yapıldığını göstermeyi hedefliyoruz."

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, burada Ayyıldız'a Türk bayrağının işlendiği tablo hediye etti.

Stantlarda ülke genelindeki 54 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen gıda, mobilya ve tekstil ürünleri sergileniyor.

Fuar yarın akşama kadar gezilebilecek.