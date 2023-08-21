Acısu Deresi'nde Kirlilik ve Koku Şikayetleri

Antalya'nın Serik ilçesinde Acısu Deresi yakınında oturanlar, kirlilik ve kokudan şikayetçi oldu. Derede biriken atıklar ve kötü koku, mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir. Vatandaşlar yetkililerden çözüm talep etmektedir.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Acısu Deresi yakınında oturanlar, kirlilik ve kokudan şikayetçi oldu.

Serik'te Karadayı Mahallesi'nden Boğazkent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait terfi istasyonuna kadar olan Acısu Deresi'nde yüzey kirliliği dikkati çekti. Derenin bazı bölümlerinde atıkların biriktiği gözlendi. Serik Belediyesi Halk Plajı'na ulaşımın sağlandığı yoldan geçenler ve dere yakınında oturanlar kokudan rahatsız oldu. Vatandaşlar yaz aylarında evlerinin penceresini açamamaktan, balkonda oturamamamaktan yakındı. Mahalle sakinleri yetkililerin kirliliğe ve kokuya çözüm bulmasını talep etti. (DHA)