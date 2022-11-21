Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden torunu Batuhan Bostancı'nın cenazesi defnedildi Güncel Haberler İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Spor ve iş dünyası Albayrak'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. SPOR DÜNYASI CENAZEYE AKIN ETTİ Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Albayrak ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte vatandaşlar katıldı. DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Albayrak dün yaptığı açıklamada, "Masumlar masumu yavrumu, Batuhan'ımı kaybettim. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Abdurrahim Albayrak Galatasaray Spor Güncel Haberler

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