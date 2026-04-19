Abd-İran Müzakerelerinin, Gelecek Hafta Yapılabileceği İleri Sürüldü

(ANKARA) - ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, 24 Nisan Cuma gününden önce gerçekleşmesinin muhtemel olduğu iddia edildi.

ABD ve İran'ın, İslamabad'da yapılan görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından yeni bir müzakere turunu değerlendirdiği iddia ediliyor. Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşuna konuşan iki Pakistanlı güvenlik kaynağı, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerin büyük olasılıkla 24 Nisan Cuma gününden önce gerçekleştirileceğini" öne sürerek, "bu değerlendirmeye birkaç farklı gösterge üzerinden ulaştıklarını" ifade etti.

Pakistanlı iki güvenlik kaynağına göre, "iki ABD C-17 Globemaster tipi ağır nakliye uçağının İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'de bulunan Nur Han Hava Üssü'ne iniş yapması" dikkati çekti. Ayrıca İslamabad'da havaalanından Kırmızı Bölge'ye (Red Zone) uzanan bazı yolların geçici olarak kapatıldığı ve bunun yüksek güvenlik önlemlerine işaret ettiği belirtildi.

Kaynaklar, İslamabad'daki Serena ve Marriott otellerinin de boşaltıldığını ve cuma gününe kadar yeni rezervasyonlara kapatıldığını aktardı.

Serena Oteli, 11 Nisan'da ABD ile İran arasındaki ilk müzakere turuna ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: ANKA