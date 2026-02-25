Haberler

ABD Senatosundaki oylamanın ardından İç Güvenlik Bakanlığındaki kısmi kapanma sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatosunda, İç Güvenlik Bakanlığının fonlanmasını öneren yasa tasarısı 50'ye 45 oyla reddedildi. Bu durum, Bakanlığın 14 Şubat'tan beri devam eden kısmi kapanmasına yol açtı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamadı.

ABD Senatosundaki oylamada, İç Güvenlik Bakanlığının fonlanmasını öngören yasa tasarısının reddedilmesiyle kurumda 14 Şubat'tan bu yana süren kısmi kapanmanın devam etmesine yol açıldı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Senato'da yapılan oylamada tasarının ilerlemesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Demokrat senatörlerin neredeyse tamamının ret oyu vermesiyle 50'ye 45 oyla sonuçlanan oylama, Bakanlığın bütçesiz kalma sürecini uzatmış oldu.

ABD Kongresindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) gibi birimlerin denetimi ve uygulamalarına ilişkin reformlar konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığında 14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamış, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıkmıştı.

Bakanlığa ödenek sağlanamaması halinde "kritik personel" kapsamındaki bazı çalışanların ücretsiz çalışmak zorunda kalacağı, diğer bazı çalışanların ise geçici izne çıkarılacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!