Haberler

ABD'de çocuğunun nafakasını ödemeyen yaklaşık 2700 kişinin pasaportu iptal edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu bulunan yaklaşık 2 bin 700 kişinin pasaportunu iptal etmeye başlayacak. Uygulama, nafaka borcu ödemelerini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuğu için belirli bir miktarın üzerinde nafaka borcu bulunan yaklaşık 2 bin 700 kişinin pasaportunu iptal edecek.

Dışişleri Bakanlığının Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs'tan itibaren, 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu olanların pasaportlarının iptal işlemleri başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle sağlanan verilere göre, bu durum yaklaşık 2 bin 700 Amerikan pasaportu sahibini etkileyecek ve bu kişilerin seyahat özgürlükleri borçlarını ödeyinceye kadar kısıtlanacak.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, söz konusu uygulamada bir süre sonra borç miktarının 2 bin 500 dolara düşürülmesi, böylelikle nafaka borcu bulunan daha fazla ebeveynin de kapsama alınması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, pasaport iptali uygulamasına ilişkin açıklamasında, "Nafaka borcu olanların borçlarını ödemelerini sağlamada etkili olduğu kanıtlanmış, sağduyulu bir uygulamayı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Namdar, bu ebeveynlerin, borçlarını ödedikten sonra "tekrar ABD pasaportu alma ayrıcalığından yararlanabileceğini" belirtti.

ABD'de ayrılmış ebeveynler, çocuklar için belirlenen nafaka ödemelerini eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu sistem, ebeveynler arasında ödeme anlaşmazlıklarını azaltırken ödenmeyen nafakaların takibi ve yaptırımı açısından da kolaylık sağlıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta