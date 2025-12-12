Haberler

ABD'de federal yargıçtan acil durum fonlarının iptal edilmesinin "hukuka aykırı" olduğu kararı

Güncelleme:
Massachusetts'teki bir federal yargıç, FEMA'nın afet yönetimi fonlarını iptal etmesini hukuka aykırı bularak, Kongre tarafından tahsis edilen yardımların kamu yararı için önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) fonlarını iptal etmesine karşı karar verdi.

Yargıç Richard G. Stearns, FEMA'nın fonları iptal etmesinin "hukuka aykırı" olduğunu belirterek, Kongre'nin yardım için para tahsis ettiği ve "hükümetin yasaya uymasını sağlamada kamu yararı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar, 22 eyalet ve Columbia Bölgesi'nin temmuzda iptal edilen fonlar nedeniyle FEMA'ya karşı dava açmasının ardından geldi.

FEMA, her yıl eyaletlere ve bölgelere milyarlarca dolarlık afet yönetimi ve iç güvenlik hibesi sağlıyordu.

Trump'ın, şubattan bu yana eyaletlere afetlerden sonra dayanıklılık projelerini tamamlamalarına yardımcı olan risk azaltma fonlarına ilişkin talepleri onaylamadığı belirtiliyor.

Trump, haziranda FEMA'nın "aşamalı olarak" kaldırılacağını belirterek, valilerin afet müdahalesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söylemişti.

Acil durum fonlarının, federal kurumlar yerine doğrudan başkanlık ofisinden dağıtılacağını belirten Trump, "daha az" ve "doğrudan" para dağıtılacağının altını çizmişti.

