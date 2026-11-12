ABD'li senatörler Çin ajanı iddiası üzerine Nvidia kayıtlarının korunmasını istedi

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ABD'li Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Chris Coons, çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang'ın "Çin ajanı" olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi olduğu iddialarının ardından firmaya ait kayıtların korunması çağrısında bulundu.

Warren ve Coons, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'a Huang'a ilişkin son gelişmelere dair mektup gönderdi.

Mektupta, Nvidia CEO'su Huang ile ilişkisi ortaya çıkan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına çalıştığı iddialarına ilişkin endişelere yer verilerek, firmanın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ya da bu ülkeye iletilebilecek varlıklara ihracatı hakkında tüm evrakların, iletişim kayıtlarının ve diğer materyallerin korunması talep edildi.

Bu "istihbarat operasyonuna" ilişkin tüm kayıt ve materyallerin korunması istenen mektupta, 17 Kasım'a kadar ilgili ofislere yazılı talimatın verilmesi ve bu durumun ulusal güvenlik açısından oluşturduğu risklerin Kongre üyelerine açıklanması çağrısında bulunuldu.

Mektupta, "Bu olay, federal hükümetin ihracat kontrollerinin uygulanmasını sağlama ve ulusal güvenliğimizi koruma kabiliyeti hakkında ciddi endişelere yol açıyor." ifadesine yer verildi.

Nvidia CEO'sunun Çin ajanı olduğu öne sürülen kişiyle ilişkisi

The New York Times (NYT) gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade ederek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirtmişti.

Pekin yönetimi, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetmiş, bunları Çin'e karşı "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA