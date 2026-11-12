Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'li senatörler Çin ajanı iddiası üzerine Nvidia kayıtlarının korunmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li senatörler Warren ve Coons, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen kişiyle ilişkisi olduğu iddiaları üzerine firmanın kayıtlarının korunmasını istedi. Mektupta 17 Kasım'a kadar yazılı talimat verilmesi ve risklerin Kongre'ye açıklanması talep edildi.

ABD'li Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Chris Coons, çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang'ın "Çin ajanı" olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi olduğu iddialarının ardından firmaya ait kayıtların korunması çağrısında bulundu.

Warren ve Coons, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'a Huang'a ilişkin son gelişmelere dair mektup gönderdi.

Mektupta, Nvidia CEO'su Huang ile ilişkisi ortaya çıkan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına çalıştığı iddialarına ilişkin endişelere yer verilerek, firmanın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ya da bu ülkeye iletilebilecek varlıklara ihracatı hakkında tüm evrakların, iletişim kayıtlarının ve diğer materyallerin korunması talep edildi.

Bu "istihbarat operasyonuna" ilişkin tüm kayıt ve materyallerin korunması istenen mektupta, 17 Kasım'a kadar ilgili ofislere yazılı talimatın verilmesi ve bu durumun ulusal güvenlik açısından oluşturduğu risklerin Kongre üyelerine açıklanması çağrısında bulunuldu.

Mektupta, "Bu olay, federal hükümetin ihracat kontrollerinin uygulanmasını sağlama ve ulusal güvenliğimizi koruma kabiliyeti hakkında ciddi endişelere yol açıyor." ifadesine yer verildi.

Nvidia CEO'sunun Çin ajanı olduğu öne sürülen kişiyle ilişkisi

The New York Times (NYT) gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade ederek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirtmişti.

Pekin yönetimi, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetmiş, bunları Çin'e karşı "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Ürdün sınırında hazırlığı güçlendirme talimatı verdi

İsrail ordusundan sınırda hazırlık! Emir resmen verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi

Merkez'den milyonları ilgilendiren adım
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Burak Hakkı ceviz işine girdi! Kilosu 480 TL, talebe yetişemiyor21

Ünlü oyuncu ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor